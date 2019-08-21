Смартфон Redmi Note 8 получит чипсет MediaTek Helio G90T

Официальный анонс очень ожидаемых смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro состоится уже 29 августа. Сегодня босс Redmi Лю Вейбинг уже подтвердил наличие в старшей модели 64-Мп главного модуля в составе четверной основной камеры, быстрой зарядки на 18-Вт, ёмкого аккумулятора, жидкостной системы охлаждения и корпуса не из пластика. Судя по опубликованному только что постеру, оба смартфона получат игровую платформу MediaTek Helio G90T. Напомним, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro уже доступны для предзаказы.