Смартфон Redmi Note 8 пройдет тестирование в Антарктиде

В прошлом году компания Xiaomi отправляла смартфон Redmi Note 7 в космос, в этом году смартфон Redmi Note 8 поедет в Антарктиду.

Смартфон Redmi Note 8 проверят на стойкость при экстремально низких температурах и именно поэтому выбрали пунктом назначения Антарктиду.

Средняя температура в Антарктиде летом минус 30 градусов, а зимой минус 60 градусов.

Тестирование смартфона Redmi Note 8 анонсировал вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг. Ведь именно он разместил у себя на страничке этот постер, где написано что смартфон Redmi Note 8 поедет на испытание 17 января 2020 года.