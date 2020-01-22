Смартфон Redmi Note 8 в базовой версии подешевел до $130

Компания Xiaomi снова снизила цены на популярный смартфон Redmi Note 8. Сейчас гаджет с объемом памяти 4/64 ГБ обойдется в $130.

Напомним, что Redmi Note 8 оснащается 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп для замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.