Смартфон Redmi Note 8T не получит Android 11

Профильное издание Xiaomi Today поделилось перечнем смартфонов Xiaomi и Redmi, которые не будут обновлены до Android 11. Вот полный список моделей: Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 8, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7/7S, Redmi 8, Redmi 8A Dual, Redmi 8A, Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi Mix Alpha. По словам источника, данный перечень актуален на 2 августа. По его словам, флагманы Mi Mix 3 и Mi Mix Alpha сейчас пребывают в конце жизненного цикла, а потому и не получат обновления. Почему столь важного апдейта будут лишены по-прежнему очень популярные Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T и Redmi Note 8, источник не уточнил.