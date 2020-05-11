Смартфон Redmi Note 9 Pro Max появился в продаже

Компания Xiaomi объявила о том, что представленный еще в марте смартфон Redmi Note 9 Pro Max появится в продаже уже завтра, 12 мая по цене от 200 долларов. Столь большая задержка со стартом продаж была вызвана карантином в Индии, в котором и был изначально представлен этот смартфон.

Напомним, что новинка оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, основную квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, фронтальной камерой на 32 Мп, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 720, до 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, слот для карт памяти до 512 ГБ, аккумулятор ёмкостью 5020 мАч, быструю зарядку мощностью 33 Вт и сканер отпечатков пальцев на боковой панели.