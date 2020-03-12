Смартфон Redmi Note 9 Pro Max получил огромный экран

Бренд Redmi представил смартфон Redmi Note 9 Pro Max, который получил довольно интересный дизайн задней панели Aura Balance. Новинку оснастили 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, основную квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, фронтальной камерой на 32 Мп, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 720, до 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, слот для карт памяти до 512 ГБ, аккумулятор 1мкостью 5020 мАч, быструю зарядку мощностью 33 Вт и сканер отпечатков пальцев на боковой панели. Цена смартфона составляет 200, 228 и 255 долларов в зависимости от версии.