Смартфон Redmi Note 9 Pro появился в российской продаже

Сегодня в российской продаже появился потенциальный бестселлер Redmi Note 9 Pro, первые покупатели которого получат бесплатно фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4. Сам смартфон оценен в 23 990 рублей.

Напомним, что новинка оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5020 мАч и адаптером питания мощностью 18 Вт.