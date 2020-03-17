Смартфон Redmi Note 9 Pro получит игровой процессор Snapdragon 720G

В базе данных теста производительности Geekbench засветился смартфон Redmi Note 9 Pro.

Смартфон Redmi Note 9 Pro заметили в Geekbench с процессором Qualcomm Snapdragon 720G.

Это процессор относится к игровому сегменту с функцией ускорения графики Elite Gaming. Также смартфон получит 6 ГБ оперативной памяти. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Работать будет смартфона на операционной системе Android 10.

Смартфон представят 12 марта в Индий вместе с младшей версии Redmi Note 9.