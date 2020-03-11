Смартфон Redmi Note 9 Pro рассекретили до анонса

Вьетнамский блогер Дуонг Де выложил первый обзор смартфона Redmi Note 9 Pro, который еще не был представлен официально. По словам Дуонга, аппарат уже можно заказать у вьетнамского ритейлера за 192 доллара в голубой, белой и черной расцветках. Дата начала поставок пока не сообщается.

Что до характеристик, то смартфон получил 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 1080:2400 пикселей, квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с оболочкой MIUI 11.