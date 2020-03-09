Смартфон Redmi Note 9 получит аккумулятор на 5000 мАч

В базе данных Федеральной комиссии по связи США обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 9, который еще не был представлен официально. Регулятор подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 4920 мАч и поддержку быстрой зарядку мощностью 27 Вт. Ранее сообщалось, что аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 720G, 6 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации, квадрокамерой с главным модулем на основе главного датчика изображения Sony IMX686 разрешением 64 Мп, а также фирменной оболочкой MIUI 11 на основе операционной системы Android 10. Презентация смартфона запланирована на 12 марта.