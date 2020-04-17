Смартфон Redmi Note 9 получит батарею на 4920 мАч

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружился перечень характеристик, а также рендеры смартфона Redmi M2003J15SC, который должен выйти на рынок под названием Redmi Note 9. Новинка характеризуется 6,53-дюймовым IPS экраном (1080:2340 точек) со врезанной селфи-камерой на 13 Мп, основной камерой на 48 Мп, чипестом, который работает на частоте 2,0 ГГц (возможно, MediaTek Helio G80), 3/4/6 ГБ оперативной памяти на выбор, 32/64/128 ГБ встроенной памяти, ИК-портом, сканером отпечатков пальцев на задней крышке, аккумулятором на 4920 мАч с поддержкой быстрой 22,5-Вт зарядки. Габариты Redmi Note 9 : 162,3 x 77,2 x 8,9 мм, а масса составляет 198 г.

Комментарии и отзывы Redmi Note 9
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