Смартфон Redmi Note 9 получит очень быструю зарядку

Руководитель компании Xiaomi India Ману Кумар Джейн подтвердил информацию о том, что смартфон Redmi Note 9 получит самую быструю зарядку в истории семейства Redmi Note. При этом он не раскрыл мощность зарядки. Актуальные Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro поддерживают зарядку на 18 Вт, а потому от Redmi Note 9 можно ждать адаптер питания мощностью 20 Вт. Предыдущие слухи прочили смартфону зарядку мощностью 22,5 Вт и 27 Вт. Также устройству приписывают аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, восьмиядерный процессор Snapdragon 720G, 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Официальная презентация смартфона ожидается уже 12 марта.