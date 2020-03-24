Смартфон Redmi Note 9S получит игровой процессор Snapdragon 720G

Китайская компания Xiaomi анонсировала на глобальном рынке смартфон с названием Redmi Note 9S.

Это полная копия китайской версии смартфона Redmi Note 9 Pro.

Смартфон Redmi Note 9S получил 6.67 дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана FHD+. За производительность смартфона будет отвечать игровой процессор Qualcomm Snapdragon 720G с максимальной тактовой частотой 2.3 ГГц. Смартфон будет поставляться в двух конфигурациях: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ.

За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Основная камера смартфона Redmi Note 9S получит четыре модуля: 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 М. Фронтальная камера получила модуль на 16 Мп. Также смартфон получил три расцветки корпуса.

Глобальная продажа смартфона стартует с 7 апреля 2020 года.