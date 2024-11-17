Смартфон Redmi Turbo 4 готов к выходу

Смартфон Redmi Turbo 3 был выпущен в апреле этого года, однако Xiaomi приписывают намерение представить новое поколение до конца этого. Как утверждается китайский информатор Smart Pikachu, релиз Redmi Turbo 4 состоится уже в декабре этого года. Смартфону приписывают наличие экрана с разрешением 1,5К. Остальные характеристики пока не раскрываются.

Напомним, что Redmi Turbo 3 оснащается сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-600, объектив с диафрагмой F/1,59 и оптическая стабилизация изображения) и на 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355), суббфлагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2400 нит, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и стереодинамиками.
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