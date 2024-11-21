Смартфон Redmi Turbo 4 засветился в сети

В базе данных регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Redmi Turbo 4, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и сотовых сетей пятого поколения. Ранее сообщалось о дисплее с разрешением 1,5К. Предполагается, что Redmi Turbo 4 представят уже в декабре.

Напомним, что модель предыдущего поколения Redmi Turbo 3 оснащается производительной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц, типичной яркостью 500 нит, пиковой яркостью 2400 кд/кв.м и значением DeltaE меньше единицы, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и на 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355), селфи-камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 90 Вт-проводной зарядки, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 179 граммов, защитой от влаги в соответствии со степенью IP64, модулем NFC, стереодинамиками и подэкранным дактилоскопом.
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