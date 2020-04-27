Смартфон Samsung Galaxy A20 получил Android 10

Компания Samsung Electronics выпустила оболочку One UI 2.0 на Android 10 для бюджетного смартфона Galaxy A20. Прошивка распространяется «по воздуху» во многих странах, включая Россию. Помимо обычных нововведений Android 10 и One UI 2.0, обновление несет в себе апрельский патч безопасности Android.

Напомним, что смартфон оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем типа Infinity-V с каплевидным вырезом и разрешением 720:1560 пикселей, сдвоенной тыльной камерой с датчиками разрешением 13 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, фирменным чипсетом Exynos 7884, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также модулем NFC и поддержкой платёжного сервиса Samsung Pay.