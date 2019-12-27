Смартфон Samsung Galaxy A30s получил версию с 4/128 ГБ памяти

Этой осенью в России вышел смартфон Samsung Galaxy A30s, который который оценен в 15 990 и 17 990 рублей за версии с 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флэш-памяти. Как сообщают корейские источники, Samsung представила новую версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Её уже можно купить в Индии по цене в 225 долларов. Это даже дешевле тех 238 долларов, которые на выходе просили за вариант с 64 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что Samsung Galaxy A30s оснащается чипсетом Exynos 7904, 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с модулями на 25 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Размеры смартфона равны 158,5:74,7: 7,8 мм, масса – 166 г.