Смартфон Samsung Galaxy A31 выйдет в трех расцветках

Сетевые источники поделились информацией о смартфоне Samsung Galaxy A31, выход которого ожидается в начале следующего года. Сообщается, что аппарат получит три расцветки на старте продаж: черную, белую и красную. Позже смартфон может выйти и в новых цветах корпуса. Остальные подробности о грядущей новинке пока держатся в секрете.

Что до её предшественницы, Galaxy A30s, то она оснащается чипсетом Exynos 7904, 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с модулями на 25 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, 3 или 4 ГБ оперативной, от 32 до 128 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.