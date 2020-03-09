Смартфон Samsung Galaxy A31 засветился на сайте Samsung

На официальном сайте компаний Samsung, засветился неанонсированная новинка с номером модели SM-A315F.

Скорее всего это новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A31. Конечно же сайт никаких характеристик новинки не раскрывает. Samsung Galaxy A31 также заметили ранее в базе данных теста производительности Geekbench.

Судя базе данным Geekbench, смартфон оснастят процессором MediaTek Helio P65 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч. Также смартфон получит основную камеру с главным сенсором на 48 мегапиксель.