Смартфон Samsung Galaxy A41 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A41, который еще не был представлен официально. Аппарат, который проходит под кодовым названием SM-A415F, оснащается восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P65 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой ARM Mali G52. В бенчмарке смартфон набрал 1684 балла в одноядерном тесте и 5043 в многоядерном тестировании. Также сообщается о 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. Предыдущие слухи прочили устройству квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп.