Смартфон Samsung Galaxy A50 получит SoC Exynos 9610 и 4 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A50, который еще не был представлен официально. Согласно тестовому пакету, аппарат оснащен 10-нанометровой фирменной платформой Exynos 9610, которая характеризуется четырьмя ядрами ARM Cortex-A73 частотой до 2,3 ГГц, четырьмя ARM Cortex-A53 частотой до 1,73 ГГц и графическим ускорителем Mali-G72 MP3. Также аппарат получит 4 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 9.0. В однопоточном тестировании смартфон набрал 1615 баллов, в многопоточном – 4380 баллов.