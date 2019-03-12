Смартфон Samsung Galaxy A50 выходит в Европе

Смартфон среднего уровня Samsung Galaxy A50, который ранее был представлен в Индии, теперь стал доступен для предзаказа в Европе. Розничные продажи стартуют 18 марта, но только для чёрной расцветки. Белый и голубой варианты выйдут 25 марта, а розовый – 1 апреля. Цена смартфона в версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составит 349 евро, в то время как в Индии аппарат оценен от 280 долларов.

Напомним, что представленные в прошлом месяце Galaxy A30 и Galaxy A50 получили одинаковые 6,4-дюймовые Super AMOLED дисплеи с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, а также аккумуляторы на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Galaxy A30 оснастили неназванной 6-ядерной платформой, 3 или 4 Гб оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 16+5 Мп и фронтальной камерой на 16 Мп. Старшая модель отличается восьмиядерным процессором, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой на 25, 5 и 8 МП, фронтальной камерой на 20 Мп, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев. Размеры смартфонов равны 158,5:74,7:7,7 мм.