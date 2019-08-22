Смартфон Samsung Galaxy A50s получил 48-Мп камеру

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A50s, который является обновленной версией очень популярного Galaxy A50. Новинка получила 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, восьмиядерный процессор Exynos 9610, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, а также подэкранный сканер отпечатков пальцев. Судя по всему, новинка отличается от старой модели лишь главным датчиком в основной камере и новым сенсором во фронтальной камере.