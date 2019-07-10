Смартфон Samsung Galaxy A50s засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Galaxy A50s, который проходит под кодовым обозначением SM-A507FN. Сообщается о фирменном процессоре Exynos 9610, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 9 Pie. В однопоточном тестировании аппарат набрал 1685 баллов, а при задействовании всех ядер – 5446 баллов. Предполагается, что от стандартной модели новинка будет отличаться дисплеем и камерой.

Напомним, что представленный в феврале этого года Samsung Galaxy A50 получил 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, восьмиядерный процессор Exynos 9610, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти, тройную основну камеру на 25 Мп, 5 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, а также подэкранный сканер отпечатков пальцев.