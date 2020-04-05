Смартфон Samsung Galaxy A51 5G прошёл сертификацию

Сегодня сертификацию Wi-Fi Alliance прошёл аппарат под кодовым обозначением SM-A516N, на рынке эта модель будет называться Samsung Galaxy A51 5G. По раннее опубликованным слухам, смартфон должны оснастить топовым чипсетом Exynos 980, двухдиапазонным (2,4 / 5 ГГц) адаптером беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11ас, операционной системой Android 10. Кроме этого, новинка должна получить экран со врезанной фронтальной камерой, основной камерой с четырьмя модулями, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, подэкранный сканер отпечатков пальцев. Официально представить гаджет должны уже в скором времени.