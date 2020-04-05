Смартфон Samsung Galaxy A51 5G прошёл сертификацию

2020-04-05, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Galaxy A51 5G; [49]
Сегодня сертификацию Wi-Fi Alliance прошёл аппарат под кодовым обозначением SM-A516N, на рынке эта модель будет называться Samsung Galaxy A51 5G. По раннее опубликованным слухам, смартфон должны оснастить топовым чипсетом Exynos 980, двухдиапазонным (2,4 / 5 ГГц) адаптером беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11ас, операционной системой Android 10. Кроме этого, новинка должна получить экран со врезанной фронтальной камерой, основной камерой с четырьмя модулями, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, подэкранный сканер отпечатков пальцев. Официально представить гаджет должны уже в скором времени.


Комментарии и отзывы Galaxy A51 5G
Обзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушники
Лучший электрочайник 2020 года. Kitfort KT-640Лучший электрочайник 2020 года. Kitfort KT-640
Обзор Trust GXT 310. Недорогие игровые наушники с микрофономОбзор Trust GXT 310. Недорогие игровые наушники с микрофоном
Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?
Лучший стационарный блендер 2020 года. Kitfort KT-1344Лучший стационарный блендер 2020 года. Kitfort KT-1344
Netflix пригласил Антонио Бандераса на с...
Netflix пригласил Антонио Бандераса на сРежиссером фильма станет Рубен Флейшер. Компания Netflix пригласила звезду Тома Холланда, который сыграет...
Разработчики Borderlands 3 начали раздач...
Разработчики Borderlands 3 начали раздачКомпания Gearbox Software опубликовала в социальных сетях SHIFT-код для получения пяти золотых ключей в B...
В Милане стартовал чемпионат по FIFA 202...
В Милане стартовал чемпионат по FIFA 202В Милане стартовал чемпионат футбольного симулятора FIFA eWorld Cup 2020. ...
Смартфон Vivo iQOO 3 получит квадрокамер...
Смартфон Vivo iQOO 3 получит квадрокамерАвторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о смартфоне Vivo iQOO 3, который должны анон...
Microsoft рассказывает о возможностях Xb...
Microsoft рассказывает о возможностях XbОдной из функций предстоящей новой консоли компании Microsoft Xbox Series X будет возможность возобновлят...
Ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 оценен в...
Ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 оценен вКомпания Chuwi выпустила в продажу компактный и производительный ноутбук AeroBook Pro 15.6, который можно...
Среднебюджетный смартфон Oppo F15 с четы...
Среднебюджетный смартфон Oppo F15 с четыКомпания Oppo представила свой последний смартфон F15. Он имеет экран FHD + 20: 9 с разрешением 2400 x 10...
Лучшие недорогие игровые кресла до 10 00...
Лучшие недорогие игровые кресла до 10 00Существует три ценовые категории игровых кресел – недорогое, средняя и премиум. Сегодня мы рассмотрим бюд...
Gigabyte обновила монитор Aorus FI27Q...
Gigabyte обновила монитор Aorus FI27QКомпания Gigabyte представила новую обновленную версию монитора Aorus FI27Q. ...
Смартфон Nubia Red Devil 5G может получи...
Смартфон Nubia Red Devil 5G может получиАвторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился фотографией еще не представленного смартфона компании Nu...
Гоночный симулятор Test Drive Unlimited ...
Гоночный симулятор Test Drive Unlimited Test Drive Unlimited - видеоигра из серии Test Drive в жанре авто- и мото- гонок. Игра разработана студие...
Обзор Alchemy Garden. Со стильной график...
Обзор Alchemy Garden. Со стильной графикВ последнее время разработчики из небольших студий стали делать все больше интересных игр-песочниц, в кот...
Обзор INOI Band. Российский фитнес-трекерОбзор INOI Band. Российский фитнес-трекер
Обзор BQ-6424L Magic O. Недорогой смартфон с FullView и NFCОбзор BQ-6424L Magic O. Недорогой смартфон с FullView и NFC
Лучший электрочайник 2020 года. Kitfort KT-640Лучший электрочайник 2020 года. Kitfort KT-640
Обзор Prestigio Click&Touch. Клавиатура, тачпад и мышь в одном устройствеОбзор Prestigio Click&Touch. Клавиатура, тачпад и мышь в одном устройстве
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor