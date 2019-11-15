Смартфон Samsung Galaxy A51 засветился в России

Сегодня на российском сайте Samsung был замечен смартфон Galaxy A51, который имеет каталожный номер SM-A515. Исходя из этого, можно предположить, что первые продажи начнутся именно в России.

Напомним, что устройству прочат необычную квадрокамеру с модулями на 32, 12, 12 и 5 Мп, традиционный для Samsung AMOLED-экран, фирменный чипсет Exynos 9611, 4 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с интерфейсом One UI 2.0. Когда выйдет смартфон, пока точно не разглашается.