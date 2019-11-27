Смартфон Samsung Galaxy A70s подешевел на 30 долларов

Сетевые источники сообщили о том, что компания Samsung снизила цены на смартфон Galaxy A70s, который был представлен в сентябре этого года. Старшая версия устройства подешевела на 30 долларов, а стандартная на 15 долларов – теперь её можно приобрести за 420 долларов. Также снизились цены на модели Galaxy A50s, Galaxy A20s и Galaxy A10s, которые теперь оценены от 280, 168 и 125 долларов, соответственно.

Напомним, что Galaxy A70s оснащается тройной основной камерой с 64-Мп главным датчиком ISOCELL GW1 Bright, как в Redmi Note 8 Pro, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и 5 Мп модулем с апертурой f/2,2, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, селфи-камерой на 32 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт, подэкранным сканером отпечатков пальцев и отдельным слотом для карт памяти.