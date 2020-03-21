Смартфон Samsung Galaxy A71 5G оснастят камерой с четырьмя модулями

В базе данных TENAA обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A71 5G, который должны анонсировать в ближайшее время. Итак, новинку должны оснастить платформой Exynos 980 5G, который содержит два ядра ARM Cortex-A77 с частотой до 2,2 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, квадрокамерой на 64, 12 Мп и двумя дополнительными по 5 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей на 4370 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, операционной системой Android 10, дополненной фирменной надстройкой One UI 2.0. адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, слотом для карты microSD, симметричным портом USB Type-C и 3,5-мм разъёмом для наушников. Размеры устройства - 162,6 × 75,5 × 8,1 мм, а составляет 185 г.