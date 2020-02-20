Смартфон Samsung Galaxy A71 получит поддержку сетей пятого поколения

Смартфон компании Samsung - Galaxy A71, который вышел пару месяцев назад, получит 5G-версию. Данный гаджет засветился в базе бенчмарка Geekbench. В одноядерном режиме аппарат набрал 3078 баллов, а в многоядерном 7346 баллов. Тестируемый образец оснащался однокристальной системой Exynos 980, которая впервые была использована в смартфонах Vivo X30 и Vivo X30 Pro, 8 ГБ оперативной памяти, а также операционной системой Android 10. В остальном же гаджет характеризуется 6,7- дюймовым Full HD+ экраном со врезанной 32 Мп селфи-камерой, квадрокамерой на 64, 12, 5 и 5 Мп, аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой быстрой 25-Вт зарядки.