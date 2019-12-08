Смартфон Samsung Galaxy A71 получит тонкие рамки

В 2020 году компания Samsung, представить новинку смартфона серии А, а именно Samsung Galaxy A71. А сейчас в просторах интернета все больше и больше появляются информации об этой модели.

Сейчас появились изображения новинки, и судя изображению, смартфон Samsung Galaxy A71 получит очень тонкие рамки вокруг дисплея и небольшой подбородок снизу.

Также сверху экрана можно увидеть круглый вырез для фронтальной камеры как у смартфона Galaxy Note 10. Также по слухам смартфон получит 6.7 дюймовый дисплей, внутри разместят процессор Snapdragon 675 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ ПЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4500 мАч. На задней стороне, судя по слухам аппарат должны оснастить основную камеру с четырьмя модулями.