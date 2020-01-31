Смартфон Samsung Galaxy A71 в России обойдётся дешевле, чем в Европе

Сегодня в России начались продажи недорогой модели Samsung Galaxy A71. Напомним, что данная модель предлагается на европейском рынке за 470 евро. В России же гаджет обойдётся в 29990 рублей. То есть, российский Samsung Galaxy A71 оказался дешевле, чем в Европе с учетом курса валют.

Аппарат характеризуется 6,7- дюймовым Full HD+ экраном со врезанной 32 Мп селфи-камерой, квадрокамерой на 64, 12, 5 и 5 Мп, однокристальной системой Snapdragon 730, 6/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, батареей на 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 25- Вт. Имеется четыре расцветки корпуса: чёрная, белая, розовая и голубая.