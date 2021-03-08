Смартфон Samsung Galaxy A72 получит 64-Мп камеру

Профильный ресурс Sammobile поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A72, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит стереодинамики (впервые в линейке), поддержку технологии Dolby Atmos, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп (с оптической стабилизацией), 12 Мп (сверхширик), 8 Мп (телеобъектив с трехкратным оптическим зумом) и 5 Мп (макро), фронтальную камеру на 32 Мп, 6,7-дюймовый Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки на 25 Вт, защиту от воды и пыли (степень IP67), корпус с габаритами 165:77,4:8,4 мм и массой 203 грамма, а также предустановленную операционную систему Android 11 с оболочкой One UI 3.1.

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