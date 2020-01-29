Смартфон Samsung Galaxy A81 не получит поворотную камеру

Главной особенностью прошлогоднего смартфона Samsung Galaxy A80 стала поворотная камера, которая выступала в качестве основной и фронтальной камеры. Судя по утекшим в сеть рендерам, в его преемнике Galaxy A81 подобной особенности не будет. Нас ждет прямоугольный блок основной камеры с четырьмя модулями и вспышкой. Похожий дизайн, кстати, прочат и грядущим флагманам Samsung Galaxy S20. Также отметим прорези для USB-порта и 3,5-мм разъема для наушников, дисплей Infinity-O с узкими рамками и врезанную в экран фронтальную камеру. Официальный дебют Galaxy A81 ожидается весной этого года.