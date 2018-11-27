Смартфон Samsung Galaxy A8s получит 6 ГБ ОЗУ и тройную камеру

Сетевые источники поделились свежей порцией подробностей о смартфоне Samsung Galaxy A8s, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 6,39-дюймовый дисплей Infifnity-O с матрицей IPS и разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти, слот для карт памяти microSD, тройную основную камеру на 5 Мп, 10 Мп и 25 Мп, фронтальную камеру на 24 Мп, аккумулятор на 3400 мАч и разъем USB-C. Размеры смартфона равны 159,11:74,88:7,38 мм. Официальная презентация Samsung Galaxy A8s ожидается в самом начале следующего года.