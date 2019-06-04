Смартфон Samsung Galaxy A90 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung с каталожным номером SM-A9050. Источники утверждают, что речь идет о почти флагманской модели Galaxy A90. Однако у нас есть сомнения на этот счет. Тестируемый аппарат оснащается 6 ГБ оперативной памяти и восьмиядерной платформой Snapdragon 675, на которой работают более доступные модели Galaxy A60 и Galaxy A70. При этом Galaxy A80 с откидной камерой построен на более мощном процессоре Snapdragon 730. Вряд ли стоящий на более высокой ступени в линейке Galaxy A смартфон получит менее производительный чипсет. Вполне возможно, что речь идет о совсем другом смартфоне Samsung.