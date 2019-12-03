Смартфон Samsung Galaxy A91 показали на рендерах

2019-12-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A91; [15]
Авторитетный искатель утечек Стив Хаммерстоффер поделился качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy A91, выход которого ожидается уже в этом месяце. Передняя панель устройства похожа на Galaxy Note10, а вот задняя напоминает утечки грядущего флагмана Galaxy S11. Так или иначе, смартфону прочат AMOLED-экран с разрешением Full HD+, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки на 45 Вт, а также основную камеру с модулями на 48 Мп, 12 Мп и 5 Мп.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A91
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