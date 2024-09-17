Смартфон Samsung Galaxy F05 оценили в 95 долларов

Компания Samsung объявила цену на представленный сегодня бюджетный смартфон Galaxy F05. Аппарат обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 95 долларов. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым экраном с разрешением 720:1600 точек (формат HD+) и частотой обновления изображения 60 Гц, 12-нм 8-ядерным процессором MediaTek Helio G85 с максимальной частотой 2 ГГц, графическим ускорителем Mali-G52 MP2 и модемом 4G, 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x, 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (сенсор глубины сцены), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.3, портом USB Type-C, корпусом с размерами 168,8:78,2:8,8 мм и массой 195 граммов, а также предустановленной прошивкой One UI 6.0 на основе Android 14. Цена смартфона составляет 95 долларов.

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