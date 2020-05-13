Смартфон Samsung Galaxy Fold Lite 4G будет стоить $1100

В сети появилась новая порция подробностей о доступной версии складного смартфона Samsung Galaxy Fold, которая может получить название Galaxy Fold Lite и Samsung Galaxy Fold E. По сообщениям редактора XDA Developers Макса Вайнбаха, смартфон оснастят 256 ГБ флэш-памяти, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 865, гибким экраном, защищенным пластиком, дополнительным дисплеем уменьшенных размеров и корпусом из алюминиевого сплава и стекла. Также в устройстве будут использовать комплектующие из прошлых поколений смартфонов Samsung. Наконец, аппарат не получит поддержки мобильных сетей пятого поколения. Все это позволит снизить цену на смартфон до 1099 долларов.