Смартфон Samsung Galaxy Fold уже распродан в России. Обновлено

Сегодня должны были стартовать продажи гибкого смартфона Samsun Galaxy Fold, но этого не случилось. Оказалось, что смартфон уже распродан, а потому сейчас он недоступен для покупки или предварительного заказа. При этом оформившие предзаказ могут забрать смартфон в фирменных магазинах Samsung и сети М.Видео. Когда новинка появится в наличии, пока не сообщается. Напомним, что Samsung Galaxy Fold был доступен для предварительного заказа с 4 октября по цене 159 990 рублей в серебристой и черной расцветках.

UPD. Пресс-служба Samsung Electronics сообщила, что производитель поставил дополнительную партию смартфона, а потому теперь каждый желающий может приобрести Galaxy Fold.