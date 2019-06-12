Смартфон Samsung Galaxy J7 (2017) обновился до Android 9 Pie

Пару дней назад компания Samsung обновила позапрошлогодний смартфон Samsung Galaxy J7 Pro до финальной версии операционной системы Android 9 Pie. Теперь настала очередь обновится и для другой бюджетной модели – Samsung Galaxy J7 (2017). Прошивка под номером J730FXXU4CSF1 привносит обновленный пользовательский интерфейс One UI 1.1, майский патч безопасности Android, новую систему навигации на базе жестов, темную тему, адаптивную яркость дисплея, адаптивный аккумулятор, а также прочие нововведения и улучшения. Пока обновление доступно только для испанских пользователей, но в ближайшее время оно появится и в других странах.