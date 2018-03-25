Смартфон Samsung Galaxy J7 Prime 2 получил 3 ГБ ОЗУ

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy J7 Prime 2, которая является прямым продолжателем Galaxy J7 Prime. Новинка получила фирменный процессор Exynos 7870, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти, 13 Мп основную камеру (оптика со светосилой F/1,9), 13 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку платежной системы Samsung Pay и предустановленную операционную систему Android 7. Размеры устройства равны 151,7:75:8 мм, а масса – 170 граммам. В Индии Samsung Galaxy J7 Prime 2 будет стоить 215 долларов.