Смартфон Samsung Galaxy M02s оценен в $135

Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy M02s, которая будет стоить 135 долларов. Новинку оснастили чипсетом Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым Infinity-V дисплеем с разрешением HD+, врезанной в экран фронтальной камерой на 5 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 13 Мп и двумя вспомогательными на 2 Мп, двумя слотами для карт SIM, портом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт и предустановленной операционной системой Android 10. Пользователи смогут выбирать из черной, синей и красной расцветок.