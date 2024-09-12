Смартфон Samsung Galaxy M05 оценили в 95 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью Galaxy M05, которая основана на 12-нанометровом 8-ядерном процессоре MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, графическим ускорителем Mali-G52 MP2 и модемом 4G.

Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 60 Гц, 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с апертурой f/1.8) и 2 Мп (портретный модуль), селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом с габаритами 168,8:78,2:8,8 мм и массой 195 граммов, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.3, портом USB Type-C и предустановленной фирменной надстройкой One UI 6.0 на основе операционной системы Android 14. Смартфон уже доступен для покупки на дебютном индийском рынке по цене в 95 долларов.