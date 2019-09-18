Смартфон Samsung Galaxy M10s оценили в 130 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy M10s, который был показан сегодня в Индии. Новинку оснастили 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, фирменным чипсетом Exynos 7884B, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, двойной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, а также фронтальной камерой с датчиком разрешением 8 Мп. Аппарат появится в продаже 29 сентября по цене в 130 долларов. Учитывая невысокую цену и действительно улучшенные характеристики по сравнению с предшественником Galaxy M10, эта новинка пока выглядит потенциальным бестселлером.