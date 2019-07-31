Смартфон Samsung Galaxy M20s получит аккумулятор на 6000 мАч

Сетевые источники поделились подробностью о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M20s, который еще не был представлен официально. Утверждается, что модель SM-M207 (Galaxy M20s) получит элемент питания EB-BM207ABY на 6000 мАч. Отметим, что это на 1000 мАч больше, чем у Galaxy M20.

Представленный в начале года Galaxy M20 получил 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, аккумулятор на 5000 мАч, однокристальную систему Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти в младшей версии, сдвоенную камеру с главным модулем на 13 Мп и объективом с диафрагмой F/1,9, дополнительным модулем на 5 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,2, модем LTE, адаптеры Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, модуль NFC, порт USB 2.0 Type-C и сканер отпечатков пальцев. Размеры устройства равны 156,4:75,5:8,8 мм, а масса – 183 граммам.