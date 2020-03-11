Смартфон Samsung Galaxy M21 будет оснащен батареей на 6000 мАч

Сегодня магазин Amazon запустил рекламную страничку смартфона Samsung Galaxy M21, тем самым полностью рассекретил его. Итак, теперь мы знаем, что новинка характеризуется 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением Full HD со врезанной селфи-камерой на 20 Мп, основной камерой с тремя модулями на 48, 8 и 5 Мп, чипсетом Samsung Exynos 9611, аккумулятором на целых 6000 мАч, поддержкой быстрой 15-Вт зарядки. Что на счет его конфигураций, то на выбор будут предложены версии 4/64 ГБ памяти и 6/128 ГБ памяти. Официально представить гаджет должны 16 марта этого года.