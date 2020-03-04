Смартфон Samsung Galaxy M21 получит аккумулятор на 6000 мАч

В сети появилась новая порция подробностей о недорогом смартфоне Samsung Galaxy M21, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит фирменную платформу Exynos 9611, основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Стоит отметить, что такими же параметрами обладает недавно выпущенный Galaxy M30s. Последний также характеризуется 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. В России смартфон оценен в 17 тысяч рублей.