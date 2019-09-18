Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей. Этот аппарат получил аккумулятор ёмкостью целых 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 15 Вт. Смартфон также оснастили тройной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и 5 Мп датчиком для замера глубины сцены, шустрой фирменной платформой Exynos 9611, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Full HD+. При этом толщина смартфона равна 8,9 мм, а масса – 188 г. Новинка появится в продаже 29 сентября по цене 195 и 240 долларов в зависимости от версии.