Смартфон Samsung Galaxy M42 готов к выходу

Сетевые источники сообщают о том, что уже до конца месяца будет представлен смартфон Samsung Galaxy M42. Ранее данная модель засветилась в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие восьмиядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 750G с тактовой частотой 1,8 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом для мобильных сетей пятого поколения, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 11. В однопоточном тесте смартфон набрал 650 баллов, а в многопоточном – 1779 баллов. Устройству также прочат батарею ёмкостью 6000 мАч и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком разрешением 64 Мп.