Смартфон Samsung Galaxy M51 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M51, выход которого ожидается уже в этом месяце. Итак, бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon с базовой тактовой частотой 1,8 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 10. Ранее сообщалось, что аппарат получит квадрокамеру с главным датчиком Samsung ISOCELL GW1 разрешением 64 Мп, врезанную в дисплей фронтальную камеру, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, подэкранный дактилоскоп, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешениям Full HD+.